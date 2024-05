In occasione del ventesimo anniversario della canonizzazione di Santa Gianna Beretta in Molla, Poste Italiane sarà presente con un servizio filatelico temporaneo sabato 18 maggio dalle ore 15 alle ore 19 in Piazza Camillo Formenti a Magenta dove sarà possibile richiedere l’annullo speciale, promosso dall’Associazione Filatelica Bustese in collaborazione con l’Associazione Santa Gianna Beretta Molla.

Un annullo filatelico speciale per Santa Gianna Beretta Molla

L’annullo figurato, realizzato nel formato tondo, riproduce il medico pediatra nata a Magenta il 4 ottobre 1922 che alla quarta gravidanza, pur scoprendo un fibroma all’utero, mise al primo posto il diritto alla vita decidendo di far nascere la bambina che portava in grembo.

San Giovanni Paolo II la beatificò il 24 aprile 1994 e la canonizzò il 16 maggio 2004.

Nel libro liturgico Martirologio Romano Santa Gianna Beretta Molla viene citata come la madre di famiglia che, portando un figlio in grembo, morì anteponendo amorevolmente la libertà e la salute del nascituro alla propria stessa vita.

Presente in poste fino al 20 maggio

Il timbro figurato sarà disponibile, a partire da lunedì 20 maggio, per i 60 giorni successivi all’evento, allo sportello filatelico di Magenta in via Pusterla 33 al fine di soddisfare le richieste dei collezionisti. Sarà poi depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it