Arese

Nei pressi del Centro Civico Agorà di Arese

Un albero messo a dimora per celebrare Amnesty International

Un albero per celebrare Amnesty International

Sabato mattina è stata messa a dimora una pianta per commemorare i 60 anni di Amnesty International.

Il corniolo è stato donato dalla città per celebrare tutti i traguardi raggiunti in questi anni dall’associazione in difesa dei diritti umani.

Questo momento è avvenuto a pochi giorni dalla scarcerazione di Patrick Zaki che è tornato libero grazie e soprattutto all’impegno internazionale di Amnesty. “Questa è la testimonianza più forte di come i diritti vadano seminati e curati affinché possano crescere e durare nel tempo- ha sottolineato il vice sindaco di Arese Luca Nuvoli - Un grande grazie va agli attivisti di Arese che da oltre 30 anni sono attivi sul nostro territorio permettendo la diffusione di una cultura dei diritti anche nella nostra città e la realizzazione di importanti iniziative come quella di oggi”.

“L'albero è stato piantato nei pressi del Centro Civico Agorà, perché possa rappresentare un simbolo dei valori in cui la nostra comunità si riconosce” ha concluso l’assessore Denise Scupola.