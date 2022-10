Umarell molesti fanno fermare i cantieri: saranno presidiati dalla Polizia

Sembra incredibile ma i cantieri per le asfaltature delle vie di Bareggio si sono fermati per la presenza di Umarell molesti che hanno più volte disturbato gli addetti ai lavori.

La settimana prossima riprenderanno i lavori di asfaltatura che riguardano 17 strade tra Bareggio e San Martino.

"Qualcuno, in questi giorni, mi ha chiesto il motivo per il quale si fossero fermati - ha affermato il sindaco Linda Colombo - Semplice, la società che li sta svolgendo aveva intenzione di rinunciare all’incarico per il continuo disturbo ricevuto da parte di alcuni personaggi che, evidentemente privi di occupazioni costruttive nella vita e mossi da astio politico verso la nostra Amministrazione, non trovano di meglio da fare che entrare nelle aree di cantiere e importunare tutto il giorno e tutti i giorni persone che stanno lavorando e che con fatica si stanno guadagnando lo stipendio".