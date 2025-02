Ultimi interventi e ritocchi per l’area feste

Passi avanti per la sistemazione dell’area feste di Sedriano che presto potrà finalmente essere rimessa in uso dopo oltre dieci anni di inutilizzo. Nei giorni scorsi il sindaco Marco Re e l'assessore ai Lavori pubblici Mariaelena Caon hanno effettuato un sopralluogo del sito, dove la ditta incaricata dal Cap per l'intervento «Area spugna» sta installando i pali della pubblica illuminazione sui nuovi vialetti, che poi dovranno essere tinteggiati. «A breve arriveranno anche i materiali per realizzare i parapetti intorno alle vasche», annuncia il primo cittadino.

Le verifiche di sicurezza

Per quanto riguarda la tensostruttura «si sono rese necessarie alcune verifiche di sicurezza, in particolare sui tiranti, in vista del suo riutilizzo, essendo che la stessa non è stata oggetto né di verifiche né di manutenzioni da più di un decennio – spiega Marco Re - L'esito di queste verifiche, effettuate da ditta specializzata incaricata dal Comune, è positivo e la stessa ditta ha riparato i buchi presenti nella copertura».

In uso dalla tarda primavera

Si avvicina quindi la possibilità di rimetterla in funzione, probabilmente già dalla tarda primavera. «Il Comune ha stanziato le risorse per portare all'area feste l'acqua potabile e l'energia elettrica e per sistemare i bagni del parco Dalla Chiesa – annuncia il sindaco - Con questi lavori pensiamo di poter iniziare a usarla. Poi ci saranno altre cose da sistemare, ma iniziare a usarla è una spinta per continuare la sistemazione e per valutare anche come farla al meglio».

La riqualificazione urbana

Con il progetto dell'opera idrica dell'«Area spugna», realizzato dal Cap con fondi del Pnrr, «si è colta l'occasione per un'importante azione di riqualificazione urbana, attuata sulle aree a parcheggio, sulla ciclabile in via Rogerio da Sedriano e sull'area feste. Se il Comune non avesse colto questa opportunità, stante la forte limitazione delle risorse economiche comunali, queste aree sarebbero presumibilmente rimaste immutate per ancora tanti anni», sottolinea Re.

L'area ex Borletti

Intanto si sta muovendo qualcosa anche nell'adiacente area ex Borletti, che si tratta però di proprietà privata. «Il Comune ha rilasciato al costruttore tutti i permessi. Non ha però strumenti per obbligarlo a costruire subito, trattandosi di intervento privato – precisa Marco Re - Fino a sei mesi fa l'operatore comunicava di rimandare il cantiere per le prospettive del mercato. Nei mesi scorsi invece ha comunicato l'intenzione di iniziare e ha quindi iniziato a smantellare parte dei fabbricati esistenti. Vediamo se prosegue nell'intervento».