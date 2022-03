lainate

Il sindaco: "La via Falcone e Borsellino nel tempo è diventata davvero un luogo che conosciamo tutti e soprattutto è diventato un luogo più bello, soprattutto perché lo viviamo”.

Ultima tappa di rigenerazione urbana di via Falcone e Borsellino a Barbaiana di Lainate.

Sabato 20 marzo, in via Falcone e Borsellino a Barbaiana di Lainate, si è tenuta la tappa conclusiva del progetto di rigenerazione urbana con l’inaugurazione di due panchine a km0.

Ha presentato l’evento Marco Rimoldi, rappresentante dell’associazione Osservatori del Verde di Lainate.

Le due panchine a km0 o ecosostenibili che sono state realizzate dall’azienda Idea Plast di Lainate. L’iniziativa è stata raccontata al pubblico da Alberto Albini dell’Associazione Santa Virginia, da Daniela Procopio di Oltreiperimetri e da Alessandro Trentinidi Idea Plast.

Al termine dell’evento sono state consegnate alle classi 2B e 2F della scuola Tobagi di Barbaiana delle chiavi simboliche per testimoniare il passaggio di consegne della via dalle associazioni del territorio a loro.