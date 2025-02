Ufficio postale, slitta la riapertura e ancora non c’è una data

È chiuso al pubblico dal 5 novembre e avrebbe dovuto riaprire il 12 febbraio, invece è tuttora chiuso e non si sa quando riaprirà. Gli utenti dell’ufficio postale di Mesero dovranno portare ancora pazienza.

Tempistiche più lunghe

Alla richiesta di informazioni da parte del sindaco Davide Garavaglia circa lo stato di avanzamento dei lavori infrastrutturali che stanno interessando l’ufficio postale meserese, i responsabili della Filiale 4 Ovest di Poste Italiane hanno risposto spiegando che «Durante la realizzazione dei lavori infrastrutturali sono emerse alcune criticità che hanno portato a una dilatazione delle tempistiche previste per l'intervento, le quali, unitamente al periodo di festività natalizie e allo slittamento della consegna della fornitura di un infisso, hanno portato a un rallentamento del cantiere».

L'alternativa

I responsabili, senza fare cenno rispetto a un’ipotetica nuova data di riapertura, hanno anche ricordato che «Durante tutto il periodo di chiusura la clientela può rivolgersi all'ufficio postale di Inveruno in via Vittorio Veneto 4, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35, dotato di Atm fruibile 24 ore su 24». Durante la chiusura di quello di Mesero, all'ufficio di Inveruno è possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all'ufficio postale di radicamento del rapporto.

Altre possibilità

Inoltre i cittadini possono fruire anche degli uffici postali vicini: quello di Ossona, in via Francesco Baracca 2, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e sabato dalle 8.20 alle 12.35, dotato di sportello Postamat, e quello di Marcallo con Casone, in via Cesare Battisti 102, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05, sabato dalle 8.20 alle 12.35, dotato di Atm fruibile h24.