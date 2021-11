Ufficio Istruzione a Palazzo Malinverni da mercoledì 17 novembre

Trasloco

Si completa così il trasferimento degli uffici esterni al comune di Legnano.

Ufficio Istruzione operativo al piano terra del comune di Legnano a partire da dopodomani, mercoledì 17 novembre 2021.

Ufficio Istruzione da corso Magenta al palazzo comunale

Occuperà gli spazi che, sino all’autunno 2020, ospitavano i Servizi demografici. L’arrivo dell’Istruzione da corso Magenta riempie gli spazi dove, nel mese di ottobre, si erano già spostati gli uffici Cultura e Palio, Sport ed Eventi e, in generale, segna il completamento del trasferimento degli uffici esterni nella sede comunale per concentrare al massimo i servizi facilitandone in questo modo l’accesso ai cittadini.

Si completa così il trasferimento degli uffici esterni

La riorganizzazione complessiva della dislocazione degli uffici era cominciata lo scorso autunno con il passaggio nell’ex Tribunale di via Gilardelli di Servizi demografici, Opere pubbliche e Urbanistica ed erano proseguiti quest’estate con il passaggio dei Servizi sociali e del Giudice di pace dagli spazi della Tecnocity di via 20 Settembre a Palazzo Malinverni. Adesso il Comune raggruppa nelle due sedi principali, Palazzo Malinverni ed ex Tribunale, la quasi totalità dei servizi, eccettuati la Polizia Locale, l’Urp e la biblioteca.

Un giorno di chiusura "tecnica" e il cambio dei numeri di telefono

Nella giornata di martedì 16 novembre l’ufficio Istruzione non sarà aperto al pubblico. Il trasferimento comporterà il cambio dei numeri di telefono, che si uniformeranno a quelli degli altri uffici di Palazzo Malinverni 0331/471556-560-563-565-566-572-567-568.