Ufficiale la giunta Rubagotti di Settimo Milanese

Settimo Milanese ha la nuova giunta comunale.

Settimo

Dopo l'esito del ballottaggio che ha visto Fabio Rubagotti e la coalizione di centrosinistra a guida Pd prevalere sul candidato avversario Ruggiero Delvecchio, nella serata di lunedì 15 luglio si è riunito per la prima volta il nuovo consiglio comunale.

Giunta Rubagotti

Il neo sindaco Rubagotti ha letto i nomi degli assessori della sua giunta. Giunta che promette continuità con quelle del passato.

Santagostino Vice

L'ex sindaco Sara Santagostino proseguirà il suo impegno in prima persona. Come atteso, sarà vicesindaco e assessore con deleghe di grande peso: Welfare, politiche sociali, Igiene Urbana, Partecipate, Sicurezza e Cultura.

Matteo Regazzoni, anche lui assessore uscente, trova conferma nel ruolo: si occuperà ancora di sport ma avrà anche la delega al Bilancio.

Due volti nuovi

Due volti nuovi rispetto al passato: il primo è Laura De Palma, della civica Settimo in Comune, votata da 114 persone a inizio giugno: a lei Istruzione, Legalità, Politiche per la Famiglia e del Lavoro. Infine un assessore esterno, non eletto: Maria Silvia Agresta, classe 1980, che seguirà le delicate deleghe per il Governo del Territorio, Urbanistica, Edilizia Privata, Politiche Energetiche.

Massimo Baio scelto come Presidente del Consiglio comunale.