Uffici comunali: le chiusure e le riduzioni previste per agosto

Ad agosto riduzione orari al QUIC-Sportello del Cittadino e chiusura biblioteche con l'entrata in vigore dell'orario estivo del Comune di Rho.

Uffici comunali: gli orari di agosto

Dal 9 al 25 agosto 2022 (compreso) il QUIC - Sportello del Cittadino di via De Amicis 1 sarà chiuso nel pomeriggio: l'apertura al pubblico sarà quindi dalle 8.30 alle 13 per 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato.

E' possibile prenotare online gli appuntamenti per i seguenti servizi:

- carta identità

- residenza e cambio di indirizzo

- stato civile (pubblicazione di matrimonio – matrimonio civile - unione civile - denuncia di nascita - dichiarazione anticipata di trattamento)

attraverso il portale https://webapp.prenotami.cloud accessibile anche dal sito del Comune di Rho.

Per i procedimenti che richiedono minori tempi di gestione: protocollazione, segretariato sociale, certificati, autentica di firma, denuncia di nascita l'ingresso è senza appuntamento, secondo l’ordine dei ticket presi all’ingresso. Per le denunce di nascita è possibile, a scelta dei neo genitori, accedere direttamente senza appuntamento oppure con appuntamento.

Ufficio Polizia mortuaria. Oltre agli ordinari orari di apertura, l'ufficio Polizia mortuaria sarà aperto per le denunce di morte anche domenica 14 agosto dalle 9.00 alle 12.00 con accesso dall'ingresso posteriore - lato parcheggio. L'Ufficio sarà chiuso nella sola giornata di lunedì 15 agosto 2022

Biblioteche

Chiusura della Biblioteca di Villa Burba dal 13 al 21 agosto 2022

Chiusura della Biblioteca di Lucernate dall'8 al 27 agosto 2022

Infopoint

Infopoint CentRho di piazza San Vittore è aperto per tutto il mese di agosto, con chiusura il 15 agosto.