In segno di rispetto e di vicinanza alla famiglia di Roberto Brugnoni in questo triste momento, l' U.S. Legnanese 1913 rinvia la conferenza stampa di presentazione della programmazione eventi 2024, originariamente prevista per martedì 13 febbraio, a data da destinarsi.

L'U.S. Legnanese in lutto per la scomparsa di Roberto Brugnoni

Roberto, punto di riferimento per il club legnanese, ha dedicato 70 anni della sua vita al gruppo sportivo, incarnando i valori di amicizia e passione, di dedizione e impegno.

Era molto di più di un ciclista, fedele tesserato e volontario della storica associazione per la quale il suo instancabile contributo è sempre stato prezioso: Roberto era un appassionato incrollabile dello sport in generale, e delle due ruote in particolare; un amico e una fonte di ispirazione per chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.