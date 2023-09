Tutto pronto per smantellare il monoblocco del Cantù

E’ tutto pronto. All’ospedale di Abbiategrasso operazioni avviate per l’abbattimento del vecchio monoblocco del Cantù.

Per un costo di oltre 2milioni di euro

Erano anni che si parlava di questa operazione, ora sembra tutto pronto per la sua attuazione. Da oggi, lunedì 11 settembre 2023, sono in corso le operazioni per l’installata della gru che dovrà aiutare a montare il ponteggio per avviare le delicate operazioni di smantellamento della vecchia ala dell’ospedale Cantù di Abbiategrasso, un immenso edificio ormai abbandonata da anni.

Asst Ovest Milanese, all’inizio di agosto 2023, quando annunciava la chiusura del Punto di primo intervento dell'ospedale di Bià, precisava che sarebbe iniziate le operazioni di demolizione della vecchia ala, di aver consegnato alla impresa :

“Massucco Costruzioni S.r.l. di Cuneo, i lavori per le demolizioni del I° e II° Monoblocco Ospedaliero. L’importo complessivo è pari a euro 2.418.177,39 e la durata prevista dei lavori è di circa un anno”.

Al posto di dove sorgeva questo edificio, ci sarà un’area verde e parcheggi.