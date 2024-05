Tutto pronto per la tre giorni della Festa della musica

Torna l’evento annuale, giunto alla terza edizione “Festa della Musica”. Tre giorni in cui Villa Cortese si trasforma in un luogo altro, “l’atmosfera porterà la cittadinanza e il pubblico in una dimensione nuova, dove la musica sarà capace di regalare emozioni, sensazioni positive e creare un ponte culturale tra nord e sud”.

Dalla cerimonia di apertura al ricco programma itinerante, diversi gli appuntamenti in scaletta

Infatti il ricco programma che prenderà il via il 31 maggio con una cerimonia di apertura, proporrà un programma itinerante ogni giorno, su percorsi diversi per garantire un coinvolgimento di tutta la cittadina. Seguire le street band e i corpi bandistici per conoscere angoli suggestivi di Villa Cortese, si alterneranno ai momenti di svago per i più piccoli come il trucca-bimbi, gli stand enogastronomici tra cui una proposta golosa cornetto-cioccolato-rhum. Ad esibirsi saranno band, orchestre, scalette musicali diverse e una attenzione particolare sarà dedicata alle junior band per conoscere e incoraggiare i talenti in erba che stanno costruendo un proprio percorso musicale.

Un confronto a suon di note e ritmo

A confrontarsi e sfidarsi a suon di note e ritmo, le formazioni musicali lombarde, lucane e pugliesi affronteranno la tre giorni con l’unico obiettivo di conquistare il pubblico.

Previsti il gemellaggio musicale e l'arrivo della Cassa armonica

Due le novità che rendono davvero unico il programma: il 2 giugno alle 12 in Piazzale Municipio il Gemellaggio Musicale tra la Comunità di Villa Cortese (MI) e Genzano di Lucania (PZ); la seconda è l’arrivo nella cittadina lombarda della Cassa Armonica. Elemento tradizionale del Sud Italia, per la prima volta imporrà la sua maestosa e colorata presenza ospitando le esibizioni di piazza. Nello spirito proprio insito tra le mura di Villa Cortese, di essere un piccolo centro ricco di storia e tradizione, la terza edizione Festa della Musica rappresenta un evento unico nel suo genere da non perdere.