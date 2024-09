Tutto pronto per la Settimana della cultura: previsto anche il Palietto

Dairago si appresta a vivere giornate capaci di coniugare la dimensione della festa con quella della cultura. E lo farà da sabato 7 a domenica 15 settembre, nell’ambito della settimana della cultura appunto, durante la quale la proposta, molto variegata, spazierà dalla manifestazione legata al Palietto fino ad arrivare alle celebrazioni delle arti vere e proprie.

Dall'avvio scandito dal Palietto fino ad arrivare al viaggio nelle arti

Sabato 7 settembre, dunque, a partire dalle 18 in piazza F. della Croce ci sarà l’avvio del Palietto tra cena e musica. Lo stesso canovaccio si ripeterà il giorno successivo, domenica. Lunedì 9, poi, spazio al momento teatro, con «Teatro al tavolo a Dairago». L’ingresso sarà libero, e la prenotazione obbligatoria all’indirizzo biblioteca.dairago@csbno.net. Il tutto all’Apad di via Chiesa, a partire dalle 21.

Spazio anche alla mostra fotografica e al concerto della banda

Martedì, alle 21, l’inaugurazione della mostra a cura degli allievi del corso di fotografia del Circolo87 nella Sala consigliare del municipio. Mercoledì, quindi, la serata a sfondo manga. Giovedì Andrea Fratellini e Zio Tore, con uno spettacolo di comicità. Prevista invece per venerdì la serata in biblioteca dove i bambini ascolteranno una video-storia. Sabato protagonista la banda. Domenica il finale in musica col duo Joe Canelli e Leo Marcucci.