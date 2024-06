Il Centro sportivo Barbara Melzi di Rescaldina sarà il fulcro della StraResca edizione 2024: partenza e arrivo di questa seconda edizione della manifestazione podistica e primo appuntamento del Toru sotto le stelle. La partenza è fissata per venerdì 14 giugno alle 20.30 e le iscrizioni sono aperte.

Tutto pronto per la seconda edizione della "Straresca"

6,5 chilometri che si snoderanno per Rescaldina e toccheranno i punti di maggior interesse quali il palazzo del comune, le chiese di SS. Bernardo e Giuseppe, la Chiesa di S. Maria Assunta a Rescalda, i parchi e il Centro Sportivo Schuster.

La soddisfazione del sindaco Gilles Ielo:

«Siamo davvero contenti di poter ospitare anche quest'anno una nuova edizione della StraResca, iniziativa ormai consolidata che gode del patrocinio del Comune di Rescaldina e che idealmente abbraccia l’intera comunità in un percorso che attraversa e unisce tutto il territorio, aprendo un'estate come sempre ricca di iniziative e manifestazioni. Ringraziando quindi gli organizzatori e tutti coloro che hanno collaborato per realizzare quest'evento, non resta che darci appuntamento sulla griglia di partenza».

La Family run di 4 chilometri

Più breve, su un tracciato di 4 chilometri, si correrà la Family run. Ed è proprio la corsa dedicata alle famiglie, ai più piccoli, ma anche agli animali d’affezione, una delle novità di questa seconda edizione. Protagonisti della “corsa per tutti” gli amici dell'associazione Wild Dreams, scuola cinofila che percorreranno la Family Run insieme ai loro educatissimi amici a quattro zampe. Insieme a loro, tante le associazioni che hanno aderito alla manifestazione come gli amici della TreEsse, storica società podistica rescaldinese, insieme ai giovani atleti della Sport+Atletica, oltre alle giovani pattinatrici della Skating Rescaldina, perchè tutti concorrano a fare della StraResca un momento di festa e di incontro.

L’altro elemento di novità è che da quest’anno la StraResca è una corsa certificata Fidal, è questo renderà il percorso ancor più competitivo e ogni podista sarà cronometrato.

Sarà inoltre possibile iscriversi a partire dalle ore 17 di venerdì 14 giugno al Centro Sportivo di via Melzi, oppure online sul sito https://www.tourdestatesottolestelle.it/.

Il percorso e le vie della StraResca

Via B. Melzi, Via Bassetti, Via Rimembranze , Via Concordia, Via Olona, Via Marconi, Via De Gasperi, Via A. Da Giussano, Via C. Rusconi, Centro sportivo Schuster, Via Baita, Via Schuster, Via La Malfa, Via Fermi, Via Pietro Nenni, Via De Gasperi, Via B. Melzi e arrivo al Centro Sportivo.