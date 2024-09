Tutto è pronto a Canegrate per la Roccolo Run, la prima corsa che tornerà ad animare il Parco del Roccolo domenica 29 settembre dopo la devastante tempesta dello scorso anno.

Tutto pronto per la Roccolo run 2024

L’evento, organizzato dall’Atletica PAR Canegrate con il patrocinio del Comune di Canegrate e del Parco del Roccolo, e sostenuto dalla BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, rappresenta un momento significativo di rinascita per la comunità.

La tempesta che si è abbattuta sul parco nel luglio dell'anno scorso ha lasciato il bosco in uno stato di devastazione, rendendo molti sentieri impraticabili. Tuttavia, grazie all’impegno di numerosi volontari, membri dell’Atletica PAR Canegrate, e con il supporto del Comune di Canegrate e dell'ente Parco del Roccolo, è stato possibile ripristinare un percorso di 10 km, che verrà affrontato dai partecipanti alla gara.

Le parole del presidente Scazzosi

"La Roccolo Run rappresenta non solo un evento sportivo, ma un simbolo di resilienza e rinascita per la nostra comunità", ha commentato Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, sponsor storico della manifestazione. "Come unica banca locale siamo orgogliosi di sostenere un evento che unisce sport, solidarietà e amore per il nostro ambiente. Questa edizione rafforza ancora di più il legame tra il Parco del Roccolo e tutti coloro che lo vivono e lo amano"

"È stato un lavoro di squadra – ha affermato Umberto Scordamaglia, segretario dell’Atletica PAR Canegrate –. Non è stato facile ripristinare le strade del parco, ma grazie all'impegno dei volontari e delle istituzioni, siamo riusciti a rendere il percorso sicuro. La tempesta ha lasciato segni profondi, ma oggi possiamo dire che il parco è pronto ad accogliere nuovamente i corridori."

I volontari dell'Atletica PAR Canegrate hanno lavorato incessantemente per liberare il percorso da ostacoli e arbusti, assicurando un tracciato sicuro e percorribile. "Abbiamo fatto il possibile per ripristinare il sentiero, anche se il parco mostra ancora i segni della tempesta. Questa gara sarà un'occasione per dimostrare come, attraverso l’impegno e la dedizione, sia possibile ricostruire ciò che è stato danneggiato," ha sottolineato Scordamaglia.

Le due gare previste

La manifestazione di Canegrate prevede due gare, con i seguenti orari:

Alle ore 9:00, prenderà il via la Roccolo Junior, una corsa dedicata ai più piccoli con percorsi di 400 metri (per i nati fino al 2015) e 800 metri (per i nati dal 2013 al 2014). A seguire, ci saranno altre attività sportive come il salto in lungo e il lancio del vortex.

Alle ore 9:30, partirà la gara principale di 10 km e la Roccolo Family di 5 km, pensata per le famiglie che vogliono vivere questa esperienza insieme.

Le iscrizioni sono aperte fino alla mattina stessa della gara. La quota di iscrizione è di 10 €, gratuita per I bambini nati fino al 2011 che parteciperanno alla Roccolo Family (5 km).

Info: https://www.atleticapar.it/attivitaegare/roccolo-run/