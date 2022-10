Tutto pronto per la prima missione

Lo scorso luglio era stata presentata nella sede della Polizia Locale di Gaggiano che fa parte dell'Unione I Fontanili, la nuova vettura adibita a trasporto urgente di organi.

Gli agenti volontari aspettano la chiamata

Lo scorso luglio era stata presentata nella sede della Polizia Locale di Gaggiano che fa parte dell'Unione I Fontanili, la nuova vettura adibita a trasporto urgente di organi il cui costo è stato interamente finanziato da privati. La Polizia Locale, coordinata da AREU-112 e grazie ad una convenzione sottoscritta tra Unione e Azienda Regionale, svolgerà questa importante attività attraverso proprio personale volontario, il quale si renderà disponibile in modo totalmente gratuito e al di fuori dell'orario di servizio.

Ora in questi mesi le cose sono andate avanti, gli uomini che si sono offerti di effettuare questo servizi si sono sottoposti a dei corsi specifici, ottenute tutte le autorizzazioni e certificazioni per compiere questo tipo di operazioni che sono fondamentali per salvare la vita di persone che aspettano un organo per essere trapiantato. Fondamentale la rapidità con cui si effettua questo ‘viaggio della speranza’ dall’ospedale dove viene espiantato l’organo a quello dove trapiantarlo; ma fondamentale è il tempo e la conservazione del prezioso oggetto.

La disponibilità

“Riguardo alla Polizia Locale ci piace pensare che la nostra disponibilità, la nostra attenzione a chi è in difficoltà, il nostro soccorso a chi soffre, possa finalmente prevalere sugli stereotipi ed i luoghi comuni che descrivono la figura dell’Operatore di Polizia Locale quale mero “gabelliere. Non siamo solo contravvenzioni: prima di tutto siamo ascolto, supporto, aiuto – ha affermato Vice Comandante del Corpo, Maurizio Grottoli - La Polizia Locale opera quotidianamente in tutti i settori del vivere civile con la propria attività di controllo, prevenzione e solo in ultimo di repressione. Ma spesso si trascura il fatto che è in servizio per l’interesse e la sicurezza del cittadino, in modo tale che esso possa avere sempre una figura di riferimento per ogni necessità. Di qualsiasi natura essa si tratti".

Raggio d’azione nord e centro Italia