Tutto pronto per la "Lunga notte delle chiese"

Giunta alla sua 9a edizione, venerdì 7 giugno 2024 dalle ore 20 alle ore 01 si svolgerà a Legnano la “Lunga Notte delle Chiese”, un’iniziativa di respiro nazionale organizzata dal Dicastero della Cultura del Vaticano, che vede realizzare la grande notte bianca dedicata ai luoghi di culto cittadini, quali teatri di commistione tra cultura, arte e musica in una chiave di riflessione e spiritualità.

Il tema che farà da filo conduttore all’edizione 2024 è una parola che suona come un invito: “TROVAMI!”. Questo invito vuole essere una risposta alla domanda posta nell’edizione precedente, ossia “DOVE SEI?”: in un periodo storico così povero di senso per tutto quello che accade attorno a noi, ci deve essere una spinta forte, un invito esortativo.

Nell’ambito della città di Legnano, oltre alla valorizzazione di per sé di luoghi affascinanti e pregni di significati quali sono le chiese del territorio, sarà l’occasione per poter scoprire quel peculiare legame che accomuna la religione cristiana al Palio di Legnano.

Per l’occasione, le chiese verranno allestite come durante le cerimonie d’investitura delle rispettive Contrade che, per l’edizione 2024, hanno deciso di arricchire ulteriormente l’esperienza dei visitatori con la presenza dell’oggetto ambasciatore, ossia un oggetto ritenuto significativo nella definizione della loro stessa identità ed un’eccezionale esposizione di oggetti usati secondo i cerimoniali, per comprendere da vicino queste peculiari celebrazioni, dedicate alla “legittimazione” delle figure designate alla guida della Contrada, che più evidenziano il legame tra fede religiosa e paliesca. Inoltre, grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi Milano Bicocca e con il corso “Turismo e Patrimonio Culturale” della prof.ssa Rita Capurro, sarà possibile scoprire tutto ciò anche attraverso delle visite guidate organizzate appositamente per questa speciale occasione.

Si ringrazia per l’aiuto e la collaborazione l’intero comitato scientifico ed in particolare: Raffaella Rolfo (Museo Diocesano Diocesi Casale Monferrato), Francesca Caudatella (Chiesa Valdese di Pavia), Claudio Silvestri (Coro DecimaQuinta Roma), Alessandro Martinelli (Diocesi Trento), Alessio Francesco Palmieri-Marinoni (Fondazione Palio Legnano ETS), Don Claudio Campesato (Diocesi Padova), Don Giacomo Mazzorana (Diocesi Belluno-Feltre)

