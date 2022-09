Tutto pronto per la Festa patronale di Ravello: don Raimondo fa 50 anni di sacerdozio

Tutto pronto per la Festa patronale Gesù Crocifisso di Ravello. Un evento tradizionale che quest’anno si caratterizzerà per i festeggiamenti del cinquantesimo di sacerdozio di don Raimondo Savoldi.

La festa durerà dal 7 settembre al 14

Fervono i preparativi in vista della festa patronale della parrocchia Gesù Crocifisso a Ravello. La manifestazione si aprirà mercoledì 7 settembre con la celebrazione della Santa Messa e adorazione eucaristica per tutti i fedeli. terminando poi con un’altra messa, quella dell’esaltazione della Croce prevista per il 14 settembre.

Il programma dettagliato

Venerdì 9, quindi, l’apertura delle cucine con le specialità del giorno e musica dal vivo. Sabato 10, alle 17.30, la Santa Messa al termine della quale il programma sarà all’insegna dei festeggiamenti con specialità del giorno e musica dal vivo. Tutto ciò culminerà con lo spettacolo pirotecnico in scaletta per le 23.15. Domenica 11, poi, alle 8,30 la Santa Messa e, alle 10, nella sala polifunzionale verrà svelata la targa intitolata don Pasquale Fumagalli, sacerdote che ha svolto il suo ministero in Ravello dal 1965 al 2003. Infine un altro momento clou, ossia la Santa Messa solenne presieduta da don Raimondo, di cui ricorre il 50 anniversario di sacerdozio.

"Un anniversario di sacerdozio è come un matrimonio", spiega don Raimondo protagonista dell'evento

«Celebrare un anniversario di sacerdozio è molto importante, tanto quanto celebrate un anniversario di matrimonio. E’ importante perché è una preziosa occasione per ricordare a me e a tutta la Comunità cristiana che il pastore della chiesa è un solo. Ha un nome preciso: Gesù, che viene a cercarci quando siamo perduti, ci riconduce all’ovile quando siamo smarriti, ci fascia quando siamo feriti, ci cura quando siamo malati e segue con amore tutti i nostri passi, anche quelli più incerti!», spiega il diretto interessato.

Gli altri appuntamenti di domenica 11 settembre

Sempre domenica la festa proseguirà con la benedizione delle auto d’epoca, l’aperitivo e il pranzo comunitario. Dalle 15.30 spazio all’esibizione delle spazio associazioni sportive. Alle 18.15 la processione con il Crocifisso per le vie del paese e alle 19.30 di nuovo l’apertura delle cucine con specialità del giorno e intrattenimento musicale. Lunedì 12 la giornata per i defunti. Mercoledì 14, alle 21, presenti tutti i Sacerdoti della Comunità Pastorale Sant’ Ambrogio e alcuni sacerdoti con trascorsi a Ravello.