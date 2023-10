È un ricco programma quello delle organizzato da Amministrazione comunale di Magenta, Pro Loco e Comunità Pastorale per le celebrazioni di San Martino. Cinque giorni di eventi che partiranno già il prossimo weekend ed in particolare sabato 4 e si chiuderanno poi domenica 12 novembre.

Tutto pronto per la Festa di San Martino

«Celebrare San Martino rappresenta per i Magentini uno degli eventi più sentiti e partecipati dell’anno. La Festa del Santo Patrono della nostra città è un momento di unione tra il senso religioso, la società civile e le istituzioni, ma anche un’occasione per rendere omaggio a tutti coloro che, con il loro impegno, hanno saputo far crescere la nostra città e al mondo del volontariato che a Magenta è ricco e rappresenta una risorsa importante. Da qui l’attribuzione del San Martino d’Oro, prestigioso riconoscimento assegnato a singoli cittadini emeriti che abbiano promosso il nome di Magenta o associazioni che, con la loro opera, abbiano contribuito alla crescita della nostra Comunità, valore ancora più importante oggi», ha commentato il sindaco Luca Del Gobbo.

Il programma degli eventi

Gli appuntamenti inizieranno come detto sabato prossimo 4 novembre con l’inizio della perdonanza di San Martino alle 18 in basilica verrà aperta la porta santa e verrà celebrata la messa. Alle 21 poi sempre in basilica per il 120esimo anniversario della consacrazione della basilica ci sarà l concerto per organo e cori. Si prosegue il giorno successivo, domenica 5 novembre, con alle 10.30 una messa solenne internazionale alla presenza di associazioni e amministrazione alla quale seguirà la benedizione dei mezzi agricoli con una sfilata da piazza Liberazione. A mezzogiorno poi si terrà il pranzo per la pace e la fratellanza con invito esteso alla comunità musulmana che si terrà al centro polifunzionale Mario Leone.

Venerdì 10 novembre alle 21 al CinemaTeatroNuovo ci sarà lo spettacolo Vita Sancti Martini con la Compagnia LaRossignol. Sabato 11 novembre dalle 8 alle 19 in piazza Liberazione andrà in scena il mercatino di antiquariato, collezionismo e artigianato. Alle 10 messa in basilica in onore a San Martino, alle 11 la deposizione di corona d’alloro sulla statua di San Martino. Dalle 11 alle 17 ci sarà l’annullo filatelico in occasione della festa di San Martino e per il 120esimo della dedicazione della Basilica. Alle 21 poi il concerto di San Martino con l’orchestra Antonio Vivaldi e il coro San Gregorio Magno e a seguire l’attesa cerimonia per la consegna del San Martino d’Oro, la benemerenza civica arrivata alle 24esima edizione consegnata da Amministrazione comunale, Pro Loco e comunità pastorale. Domenica 12 infine in piazza Liberazione dalle 10 alle 17.30 l’esposizione pittorica «A San Martino... Fantasie autunnali» e poi con bersaglieri e gruppo alpini vin brulè, the caldo e castagne.

«Da ventiquattro anni, dal 1999, l’Amministrazione comunale, la Comunità Pastorale e la Pro Loco contribuiscono a dare sempre maggiore spazio alla festa di San Martino, ampliando il programma e curando la qualità degli eventi; l’obiettivo è quello di dare la giusta dignità a questa ricorrenza e coinvolgere in modo ampio la Comunità», ha spiegato il Presidente di Pro Loco Pietro Pierrettori.

Poi la chiosa del parroco don Giuseppe Marinoni: