Tutto pronto per la Festa d'Estate di Robecchetto: tra musica, street food e Medioevo

Tutto pronto per la Festa d'Estate di Robecchetto con Induno: tra musica, street food e Medioevo.

Ultimi preparativi in vista della festa in piazza Marcora

A Robecchetto con Induno, in Piazza Marcora, sabato 23 luglio dalle 17 alle 24 e domenica 24 luglio dalle 10 alle 24, si svolgerà la “Festa d’Estate”. È un evento pubblico a ingresso libero organizzato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giorgio Braga, in collaborazione con “Cinzia Miraglio - Organizzazione eventi e Comunicazione” di Crema.

Musica, street food e...Villaggio medievale

Sono in programma musica dal vivo, street food, birre artigianali e mercatino. Inoltre, per gli appassionati di storia, al Giardinone si terrà l’evento collaterale “Villaggio Medievale”, con accampamento storico, tiro con l’arco, combattimento di spade, giochi medievali e banchi didattici e domenica 24 luglio alle ore 21.30 lo “Spettacolo di Fuoco”. Per quanto riguarda la musica, sabato 23 luglio si esibiranno dalle 21 la rock band “Amarcord” e a seguire la band tutta al femminile “Missklang”. Mentre domenica 24 luglio dalle ore 22.00 sarà il turno della rock band castanese "Envyrd".

Il commento di vicesindaco e assessore alla vigilia dell'evento

«È un grande evento di mezza estate per il tempo libero che prevede due distinti format: da un lato in piazza Marcora la festa vera e propria con musica e possibilità di degustare prodotti di altissima qualità, dall’altro al Giardinone l’allestimento di un villaggio medievale con tante iniziative che permetteranno a grandi e piccini di fare un tutto nel passato», rilevano il vicesindaco e assessore al Commercio Alessandro Mollica e la consigliera delegata alle Associazioni e commercio Margarida Maria De Jesus detta Megy.

"Un'altra bella occasione per divertirsi in compagnia"

Mentre il sindaco Giorgio Braga aggiunge: