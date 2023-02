Tutto pronto per la festa della Candelora

E' in arriva il prossimo 3 febbraio la Festa della Candelora a Legnano, che torna dopo anni di stop dovuti alla pandemia.

Tornano gli appuntamenti della Candelora

Preceduto dai freddi giorni della merla, è in arrivo un appuntamento tradizionale della Contrada Legnarello, mancato da diversi anni a causa della pandemia. È il tempo della Candelora: ricorrenza religiosa rappresentata dalla benedizione delle candele, simbolo di Cristo "luce per illuminare le genti" e sagra popolare del Carü mi Carü ti, strettamente legata al ricordo di Felice Musazzi.

È infatti nel 1967 che l’allora Capitano decide di unire la festività religiosa alla tradizione popolare, istituendo quella che negli anni è diventata la vera festa della Contrada, con la celebrazione dell’Investitura ufficiale della reggenza e la consegna del premio della Bontà.

Diversi giorni di appuntamenti

La ricorrenza di domenica è il culmine di un intero fine settimana dedicato alla Candelora. Il primo appuntamento è venerdì 3 febbraio con il tradizionale Concerto nella splendida cornice di una chiesa del SS. Redentore addobbata a festa: a risuonare nella navata centrale saranno arie e cori dal repertorio operistico di Giuseppe Verdi, magistralmente interpretate dall’Orchestra dell’Accademia e Coro Sinfonico Amadeus, con la partecipazione del Soprano Laura Scotti, al pianoforte Enrico Raimondi e alla direzione il Maestro Marco Raimondi.

I festeggiamenti proseguono sabato 4 febbraio con la cena della Candelora, già al completo per le presenze, nel maniero di via Dante 21, con un menù che profuma di tradizione: polenta e brusciti ci parlano dei momenti in famiglia. Ospite della serata il fantino Antonio Siri, detto Amsicora, che vestirà la giubba giallo-rossa l’ultima domenica di maggio.

Il programma di domenica

La domenica della Candelora ha un fitto programma di eventi che inizia dal mattino: per tutto il giorno saranno presenti in via Dante le bancarelle con i “Firunat” di Tiracua, il mercatino “Shopping in my city” a cura dell’Associazione Eventi e Comunicazione Culturali e in piazza SS. Redentore il banchetto dell’oggettistica e delle torte della Contrada.

Alle ore 11.30 sarà celebrata l’Investitura Religiosa Gran Priore, Capitano, Castellana, Scudiero presso la Chiesa del SS. Redentore. Dalle ore 12.30 è attivo il servizio di ristoro in maniero, gestito dai ragazzi di Contrada, per il quale è consigliata la prenotazione. La festa prosegue con “I colori della Festa”: una bellissima esposizione di abiti e fotografie in maniero, con visite guidate gratuite a partire dalle 14.30. Nel pomeriggio non manca una bevanda calda grazie al thè e Vin brûlé in piazza SS. Redentore con il Gruppo Alpini Legnano.

A chiusura della giornata di festa, l’esibizione in piazza del gruppo Sbandieratori e Musici Città di Legnano alle ore 16.00. Un programma speciale è stato riservato ai più piccoli: dalle ore 15.00 in maniero la cantastorie Alice e la trucca bimbi Antonella accompagneranno i bambini nell’atmosfera di una fiaba. E dalle ore 16.00 una cioccolata calda accompagnerà tutti verso il termine di questa giornata di festeggiamenti.