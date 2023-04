È tutto pronto per la 461esima edizione della Festa del Perdono di Corbetta. La più antica festività corbettese è pronta quest’anno a ritornare a pieno regime dopo le edizioni a mezzo servizio del periodo Covid. Tra momenti religiosi e conviviali, la città è pronta dunque a vestirsi a festa.

Tutto pronto per la Festa del Perdono

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 12 aprile quando alle 21 ci sarà la solenne processione dalla chiesa prepositurale fino al santuario per l’indulgenza ed il ritorno poi in parrocchia per la benedizione con la reliquia.

Giovedì 13 nella solennità del perdono dalle 8 ci saranno le bancarelle in tutto il centro cittadino, alle 10.30 poi la Messa con la concelebrazione dei sacerdoti del Decanato presieduta dal vescovo monsignor Luca Raimondi. Per tutta la giornata ci sarà poi l’apertura straordinaria del museo del Santuario della Madonna dei Miracoli la mattina dalle 9 alle 12 e il pomeriggio dalle 14.30 alle 18.ù

Un weekend di appuntamenti

Venerdì 14 dalle 19 in piazza 1 Maggio area food e mercatini, alle 20.30 Have mercy blues fest con i concerti di Henry's Blues Duo Enrico Penati & Giorgio Fassi, Laura Fedele quartet plays Ray Charles e Limido Bros powe blues band.

Sabato 15 dalle 10 in villa Pagani Have Mercy Days con mercatini di hobbistica, artigianato e gusto, ciclofficina, fiera del vinile, dj set e animazione per bambini. In serata poi alle 22 in piazza 1 Maggio lo spettacolo delle fontane danzanti.

Domenica 16 dalle 8 ritorneranno le bancarelle nel centro cittadino in occasione della solennità della Beata Vergine dei Miracoli. Alle 10.30 la Santa Messa celebrata da don Giuseppe Galbusera prevosto e rettore del Santuario e a seguire la consegna del Premio Suor Michelina.

Lunedì 17 aprile infine nel 468esimo anniversario dell’apparizione e del primo miracolo alle 10.30 verrà celebrata la messa presieduta dall’arcivescovo emerito di Camerino, monsignor Francesco Giovanni Brugnaro e alle 20.30 in serata con il canto del Te Deum verranno chiuse le celebrazioni.