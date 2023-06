Tutto pronto per la Color Run a Vermezzo

Anche quest’anno torna la corsa benefica non competitiva,aperta a tutte le età: la Color Run 2023 «Corriamo per Emanuele». L’evento, giunto alla sua settima edizione, è in calendario per sabato, 10 giugno 2023, al Parco Fontana via Corridoni di Vermezzo con Zelo.

Per uno scopo benefico

l ritrovo e le iscrizioni dalle ore 15. La partenza della competizione è alle 17. Per tutto il pomeriggio ci saranno a tenere compagnie ai bambini in maniera gratuita i gonfiabili. Tutto il ricavato della corsa sarà devoluto in beneficenza all’associazione gruppo missionario di Merano a sostegno di progetti in Africa.

Ecco cosa prevede

La Color Run è una manifestazione podistica che prevede sempre una corsa non competitiva di 5 chilometri. La sua particolarità è che ad ogni chilometro percorso i partecipanti vengono “colpiti” da una polvere colorata differente. Inizialmente la kermesse era anche conosciuta come The Happiest 5K on the Planet (“i 5 chilometri più felici sul pianeta”), si deve al produttore di eventi Travis Snyder, che nel marzo del 2011 ha messo in piedi a Phoenix, in Arizona, la prima edizione, cui parteciparono 6000 persone: il suo scopo dichiarato era quello di “incoraggiare professionisti e principianti a correre per divertimento e per promuovere la felicità e la buona salute”.

Da allora la Color Run ha avuto sempre più successo, è stata creata anche la Color Run Night, ovvero nella versione versione notturna in cui viene usato del gesso che si illumina al buio per renderla ancora più suggestiva. Il tutto nel segno del divertimento e della solidarietà, per una buona causa.