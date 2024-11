La storica manifestazione sportiva Cinque Mulini Studentesca di San Vittore Olona è pronta a celebrare la sua 29ª edizione, avvicinandosi sempre di più al traguardo della trentesima.

Tutto pronto per la "Cinque mulini" studentesca arrivata alla 29esima edizione

Quest'anno, per la seconda volta, le gare si svolgeranno nel formato delle staffette miste, promuovendo l'equità di genere. Le batterie di partenza saranno composte da quattro ragazzi alternati tra femmina-maschio femmina-maschio.

Le scuole secondarie di secondo grado parteciperanno con due gare distinte: una per il biennio e una per il triennio. Tra le scuole attese al nastro di partenza ci sono l'I.S.I.S. Bernocchi Legnano, l'Istituto Superiore Carlo Dell'Acqua di Legnano, il Liceo Daniele Crespi di Busto Arsizio, il Liceo Galilei di Legnano e il Liceo Tirinnanzi di Legnano.

Le scuole previste per le scuole secondarie

Per le scuole secondarie di primo grado, sono previste tre gare: una per le classi prime, una per le classi seconde e una per le classi terze. Tra le scuole partecipanti figurano la Scuola Secondaria San Massimiliano Kolbe Legnano, l'I.C.S. Carducci Leopardi di San Vittore Olona, l'I.C.S. Carducci Ungaretti di San Giorgio su Legnano, l'I.C.S. Strobino di Cerro Maggiore, l'I.C.S. Bonvesin De La Riva di Legnano, la Scuola Secondaria Primo Grado I.C. di Nerviano, l'I.S. via dei Salici di Legnano, l'I.C. di Inverigo e l'I.C. Fabrizio De Andre’ di Rho.

Tra le due gare principali, si terrà il 'Trofeo Amici dello Sport', dedicato ai ragazzi diversamente abili, con la partecipazione dell'associazione SESAMO ONLUS di Rho.

Numerose iniziative per i ragazzi

L'Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 e il main sponsor della manifestazione, la Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate, continuano a credere nei giovani, nella loro educazione e nella promozione dell'attività sportiva e delle buone pratiche del fair play. Negli anni, hanno organizzato numerosi incontri tra ragazzi e atleti nelle scuole, contribuendo a diffondere questi valori fondamentali.