Tutto esaurito per il corso per l'utilizzo del defibrillatore

Non c'erano più posti disponibili questo weekend, 15 e 16 ottobre, a Santo Stefano Ticino, per il corso per l'utilizzo del defibrillatore e il controllo dei nei organizzato dall'Avis.

Il corso Avis per l'utilizzo del defibrillatore

Sabato 15 e Domenica 16 Ottobre è stato un weekend molto impegnativo per l’Avis di Santo Stefano Ticino che ha effettuato, con innegabile soddisfazione, le due iniziative che aveva programmato. Sabato è stata la volta delle visite dermatologiche per il controllo dei nei e la prevenzione dei tumori della pelle.

Domenica invece è stata la volta del corso BLS-D - Basic Life Support and Defibrillation (Supporto di Base delle Funzioni Vitali e Defibrillazione). In entrambi i casi le richieste avevano abbondantemente superato i posti disponibili, per cui l’Avis si è impegnata ad organizzare nuove sessioni. Nel caso del corso BLS-D l’ulteriore sessione è già stata programmata per domenica 13 Novembre.

Mentre le visite dermatologiche verranno rimandate all’anno prossimo, quando gli AviStefanesi hanno già anticipato che verranno programmate altre iniziative per proseguire la loro campagna di “Sicurezza e Salute”.