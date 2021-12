Tutti in sella per ricordare il "no" alla discarica

La biciclettata per il territorio

Una biciclettata natalizia per ricordare il "no" di un territorio alla discarica nel Parco del Roccolo tra Casorezzo e Busto Garolfo.

E' andata in scena stamani, domenica 19 dicembre 2021, la biciclettata natalizia per ricordare il "no" del territorio a una discarica nel Parco del Roccolo.

Tutti in sella contro la discarica nel Parco del Roccolo

L'evento "Bicicliamo in Natale", è stato organizzato dai circoli di Legambiente di Parabiago, Arluno, Canegrate e Nerviano, insieme al Comitato Cittadini Antidiscarica di Busto Garolfo e Casorezzo e a Fiab Canegrate pedala.

Dopo il ritrovo avvenuto alle 10 di stamani, domenica 19 dicembre, in piazza Maggiolini a Parabiago, i partecipanti hanno pedalato, indossando costumi che richiamano il Natale, fino al presidio antidiscarica tra Casorezzo e Busto Garolfo. Qui si è parlato della recente sentenza del Tar e si è concluso in allegria con canti di Natale, pandoro e panettone.