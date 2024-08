Tutti contro il senso unico in via Casati

Le calde giornate estive, con gran parte dei cittadini partiti per le vacanze, non fermano la protesta dei commercianti della frazione di Passirana di Rho sull'istituzione del senso unico

"Siamo tutti contro il senso unico"

«Siamo tutti contro il senso unico.» Questa la voce unanime che circola passando da un negozio all’altro di via Casati. «A distanza di anni - spiegano i commercianti siamo ancora alle prese con questo “problema” visto che la voce di un possibile senso unico, da Arese verso via Trento, è tornata alla ribalta in queste settimane come annunciatoci da alcuni politici locali» Commercianti della frazione che dicono no al senso unico di marcia ma chiedono interventi. «Il problema della sicurezza di via Casati può esser risolto anche senza l’istituzione del senso unico, basta istituire la zona 30 che, sommata ai dossi già presenti, consentirebbe di ridurre la velocità delle auto che passano per via Casati.»

Il senso unico in via Casati aumenterebbe il disagio di cittadini e alunni delle scuole

Oltre a creare problemi alle attività commerciali presenti in via Casati, il senso unico aumenterebbe il disagio dei cittadini e degli alunni delle scuole che utilizzano il pullman della linea 1. «La Linea 1 con l’istituzione del senso unico transiterebbe sulla tangenzialina esterna con aumento della già caotica situazione del traffico - spiegano i commercianti - Le nostre attività - concludono - sono legate al transito delle auto per poter rimanere produttive, la nuova viabilità sulla via Trento-Lainate ha escluso l’accesso degli abitanti della frazione di Cascina Bruciata verso il centro di Passirana riducendo di fatto del 25-30% il commercio ai negozi rimasti in quanto è più agevole andare a Rho. Se adesso dovesse entrare in vigore il senso unico la soluzione per noi sarebe solamente una: chiudere i battenti»