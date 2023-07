Tutti a canestro sul playground dei Knights

Apre oggi, venerdì 7 luglio 2023, il Knights Playground, la prima opera pubblica del Legnano basket per la città.

Apre oggi il Knights playground al Parco Falcone Borsellino

Il campetto da pallacanestro realizzato dai Knights in collaborazione con Slums Dunk odv al Parco Falcone Borsellino di Legnano (via Barlocco) sarà fruibile a partire dalle 17.

Ad annunciarlo con orgoglio è il Legnano basket:

"La società ringrazia il Comune di Legnano per la messa a disposizione dell'area, i Club di Service e i donatori che hanno permesso di realizzare questo importante progetto, l'Impresa Garantola, e il suo titolare Stefano Garantola, Francesca Cassani di Nine in the Paint e tutti i suoi collaboratori, e comunica che l'inaugurazione ufficiale avverrà durante la Festa dello sport che si terrà a Legnano il 10 settembre 2023. Nelle prossime settimane sarà nostra premura informare sulle attività ufficiali che verranno svolte presso il playground nei prossimi mesi. Auguriamo a tutti un buon divertimento e chiediamo il massimo rispetto della struttura affinché la stessa possa durare il più a lungo possibile".