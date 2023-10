Tutela fondi Pnrr: firmato l'accordo tra Comune e Guardia di Finanza

Il Comune di Magenta e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno sottoscritto un protocollo di intesa a salvaguardia delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.

L'accordo tra Comune e Fiamme Gialle per la tutela dei fondi Pnrr

L’accordo, firmato dal Sindaco di Magenta, Luca Del Gobbo, e dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, Generale B. Francesco Mazzotta, ha lo scopo di instaurare una reciproca collaborazione ed operare sinergicamente per garantire l’uso lecito delle risorse destinate al Comune di Magenta, per realizzare azioni e interventi previste dalle missioni del Pnrr.

Tra il pubblico anche il Tenente Colonnello Biagio Maurizio Agosta, Comandante della Guardia di Finanza Gruppo di Legnano e il Capitano Cristiano De Nisi, Comandante della Guardia di Finanza Compagnia di Magenta.

Gli impegni

Nel dettaglio, il Comune si impegna, per il prossimo triennio, a fornire alla Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria a competenza generale, specializzata nella tutela della spesa pubblica nazionale e unionale, input informativi qualificati sulla ricorrenza di possibili irregolarità, di cui sia venuto a conoscenza in qualità di soggetto attuatore dei progetti, e a mettere a disposizione del Corpo dati ed informazioni utili a prevenire o reprimere ogni condotta illecita lesiva dell’interesse pubblico.

Iniziative a carattere formativo per i dipendenti comunali e i militari

L’intesa prevede, inoltre, lo sviluppo di iniziative di carattere formativo per i dipendenti del Comune e per i militari del Corpo allo scopo di affinare, in chiave sinergica, le procedure di scambio informativo, garantendone tempestività ed efficacia.

Le parole del Generale Mazzotta

Come sottolineato dal Generale Mazzotta:

"Il Comando Provinciale Milano, in virtù del ruolo affidato alla Guardia di Finanza nel sistema di governance del PNRR, si impegna a collaborare con il Comune di Magenta per garantire la realizzazione dei progetti finanziati per il territorio. Operare in sinergia potendo disporre di informazioni qualificate, consentirà di indirizzare le attività di controllo del Reparto territorialmente competente su fenomeni e contesti meritevoli di approfondimento al fine di tutelare le ingenti risorse stanziate dall’Unione Europea ma anche dal Fondo Complementare Nazionale. Nell’ambito del protocollo sottoscritto saranno promosse anche iniziative di carattere formativo allo scopo di affinare le procedure di scambio informativo, garantendone tempestività ed efficacia".

"Una solida collaborazione con la Guardia di Finanza"

Ha commentato il primo cittadino Del Gobbo:

"Il protocollo sottoscritto oggi sancisce una importante e solida collaborazione con la Guardia di Finanza che ringrazio e di cui ringrazio in particolare il Comandante Provinciale. Sono sicuro che insieme faremo un grande lavoro contro possibili illeciti, garantendo trasparenza e legalità, tutelando l’Ente, i cittadini e le imprese e accertando che ogni euro investito sui progetti finanziati dall’Unione Europea sia correttamente speso. In un quadro complesso e delicato, potremo contare sul valido appoggio degli esperti della Guardia di Finanza, rafforzando così il legame tra le istituzioni e dimostrando che la grande opportunità rappresentata dai fondi per il Pnrr per la nostra Città non sarà sprecata".