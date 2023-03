Tutela dell'Olona: a confronto le associazioni ambientaliste e i sindaci

Si è tenuto questo pomeriggio, 3 marzo 2023, nella sala Stemmi di Palazzo Malinverni di Legnano l’incontro fra i “sindaci dell’Olona” e le associazioni ambientaliste sul tema della tutela delle acque del fiume.

Tutela dell'Olona: l'incontro fra sindaci e associazioni

All’incontro erano presenti rappresentanti de “Gli Amici dell’Olona”, Legambiente Valle Olona, Legambiente BustoVerde e WWF Insubria.

I sindaci hanno riferito dell’incontro avuto in settimana con i direttori di Arpa Lombardia Milano –

Monza Brianza e Como – Varese, i loro tecnici del servizio Monitoraggi e il Consorzio Fiume Olona

finalizzato a stringere una collaborazione per la tutela delle acque del fiume. Nell’incontro odierno è emersa la volontà di Comuni e associazioni di trovare gli strumenti migliori per la tutela del fiume. Per raggiungere questo obiettivo si sta progettando la costruzione di una rete diffusa che sia in grado di attivare gli interventi delle autorità competenti.

Monitorare le eventuali fonti di inquinamento

Nell’intendimento dei Comuni un ruolo fondamentale nel monitoraggio e nell’individuazione di eventuali fonti di inquinamento sarà giocato dal Consorzio Fiume Olona, ente che, per sua natura, presidia da sempre il corso del fiume e ne ha una profonda conoscenza. Per tutti i soggetti che

faranno parte di questa rete sarà necessaria la conoscenza dei propri ruoli e delle modalità con cui attivare la catena di intervento in caso di emergenza attraverso un’attività formativa e informativa.

Nell’incontro è stata sottolineata l’importanza della tempestività della segnalazione ai fini dell’efficacia del lavoro di indagine. Prossimo step del percorso cominciato lo scorso ottobre anche grazie all’interrogazione del consigliere Franco Brumana proseguirà adesso con un confronto con CAP e Alfa, i gestori dei depuratori lungo il corso del fiume.