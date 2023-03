Un totale di 100 studenti dei licei Quasimodo e Bramante a scuola di... Protezione Civile. Grande appuntamento per le tute gialle di Magenta e dei loro colleghi di Corbetta, Bareggio e del Parco del Ticino che tra sabato e lunedì sono saliti in cattedra nei due istituti superiori per tenere delle lezioni veramente speciali agli alunni delle due scuole magentine.

Tute gialle in cattedra al Quasimodo e Bramante

L’iniziativa è partita dall’adesione dei ragazzi e delle scuole ad un progetto promosso da Regione Lombardia che aveva l’obiettivo di far sostenere agli studenti il corso base di Protezione Civile, lo stesso che ogni volontario deve sostenere per poter entrare all’interno dell’associazione.

«Nella giornata di sabato siamo intervenuti per le lezioni al liceo Quasimodo, mentre lunedì al liceo Bramante - racconta il coordinatore della Protezione Civile di Magenta, Fabio Abbiati - Ognuna delle quattro sezioni ha tenuto una lezione diversa. Noi ci siamo occupati della parte legata ai sacchi di sabbia e come formare muri contenitivi in occasione di piene o esondazioni, i colleghi di Corbetta invece sono intervenuti per illustrare il montaggio tende, quelli di Bareggio con una lezione sulle comunicazioni e sull’uso delle radio mentre quelli del Parco del Ticino sull’antincendio».

Come detto in totale i ragazzi ad aver seguito il corso sono stati 100, 20 del Quasimodo e 80 del Bramante, mentre i volontari delle quattro sezioni di Protezione Civile che sono intervenuti a scuola erano 26.

La soddisfazione del coordinatore Abbiati

«È stata una bellissima iniziativa - prosegue Abbiati - Già prima del Covid facevamo diversi interventi nelle scuole, poi purtroppo per via della Pandemia siamo stati costretti ad interrompere, ma ora che abbiamo ripreso l’obiettivo è quello di continuare. Questo intervento alle scuole superiori vorremmo riproporlo anche l’anno prossimo e ci sono altre scuole che ci hanno già contattato per aderire all’iniziativa».

Un impegno molto importante quello messo dalle tute gialle attraverso i loro interventi che lo stesso Abbiati spera si possa trasformare anche in un modo per far conoscere questa realtà di volontariato ai ragazzi e chissà che attraverso questi corsi qualcuno non decida poi di entrare in pianta stabile proprio nelle tute gialle.

«Ovviamente speriamo molto che qualcuno di questi ragazzi e ragazze possa entrare a far parte della nostra squadra, questo lo vedremo nei prossimi mesi - continua - Ma non solo per gli studenti delle superiori. Venerdì scorso siamo stati anche alle scuole medie Baracca per una testimonianza e la nostra struttura è aperta anche a loro. Certo fino alla maggiore età non potranno essere operativi sul campo, ma possono comunque fare un’esperienza molto formativa nella nostra squadra quando siamo in sede».

Le iniziative delle tute gialle proseguiranno anche nelle prossime settimane ed in particolare il prossimo weekend con la grande esercitazione denominata «Tre giorni di Magenta» che vedrà impegnati diversi gruppi di Protezione Civile del nord-ovest milanese in attività di esercitazione.