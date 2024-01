Tumori al collo dell'utero: in Asst Rhodense la prevenzione è 365 giorni l'anno

L’ASST Rhodense, che fa parte del Network dei Bollini Rosa, attraverso le attività erogate nei presidi Ospedalieri di Garbagnate e Rho, che sono ospedali a misura di donna, promuove, attraverso i suoi professionisti, le attività di prevenzione sul tumore del collo dell’utero.

La prevenzione del tumore al collo dell'utero tutto l'anno

In Italia il tumore dell’utero rappresenta il quinto tumore per frequenza. Le cure oggi sono efficaci, ma la prevenzione rimane l’arma vincente. Il tumore del collo dell’utero ha come causa principale l’infezione da HPV (Papilloma virus).

Sono disponibili due strumenti indispensabili per fare prevenzione: la vaccinazione contro il virus HPV (Papilloma Virus) e lo screening, attraverso cui si individuano lesioni allo stadio iniziale, prima che evolvano e si trasformino in tumori maligni.

La vaccinazione contro il Papilloma virus

La vaccinazione contro il Papilloma virus, consigliata ai ragazzi e le ragazze a partire dal dodicesimo anno di età, consente di evitare di contrarre il virus a trasmissione sessuale. Attraverso lo screening, effettuato mediante l’esecuzione del PAP Test e l’identificazione del virus HPV, è possibile identificare le lesioni in stadio iniziale ed essere presi in carico per le opportune cure.

L’ASST Rhodense, in collaborazione con ATS Milano, eroga lo screening alle donne di età compresa tra 25 e 64 anni.

I test offerti sono:

∙ Per le donne fra i 25 e i 29 anni: un Pap test gratuito ogni 3 anni

∙ Per le donne fra i 30 e 64 anni: un HPV DNA test gratuito ogni 5 anni

Lo screening dedicato alle donne

Alle donne vaccinate contro HPV entro i 15 anni è offerto un percorso di screening dedicato, con un HPV DNA test gratuito ogni 5 anni a partire dai 30 fino ai 64 anni (nate a partire dal 1/1/1997). L’attività di screening viene erogata anche al di fuori dell’accesso tramite invito di ATS, mediante accesso tramite prenotazione al CUP.

In AST Rhodense è possibile effettuare sia la vaccinazione sia gli screening di primo e secondo livello, ovvero ulteriori approfondimenti diagnostici.

I professionisti del Dipartimento di Prevenzione e delle Unità Operative di Ostetricia-Ginecologia, di Medicina di Laboratorio, di Pediatria e del Servizio Vaccinazioni invitano la cittadinanza a non abbassare la guardia: la prevenzione è un’opportunità per tutelare la propria salute, perché perderla?