Tumore al seno, Lions club in campo per la prevenzione

Lions club Parabiago in campo contro il tumore al seno. E' soltanto una delle iniziative che stanno tenendo banco a Parabiago e che vedono protagonista il gruppo di volontari.

Tempo di bilanci tra prevenzione e salvadanaio

Siamo alle ultime battute dell'anno lionistico 2022/2023 che ha visto il Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini marciare spedito e mettere in campo nuove forze, service e attività. Tra queste ce ne sono un paio che hanno tenuto banco in città negli ultimi giorni. E’ il caso dell’iniziativa legata all’attività di prevenzione contro il tumore al seno, che ha visto la presenza di un importante dispiegamento di forze fuori dalla farmacia comunale, insieme alla raccolta viveri realizzata in favore dei più poveri.

"In campo su diversi fronti. Ma la vera priorità è la prevenzione"

Così i promotori delle attività di beneficenza hanno etichettato l’anno in corso:

«Non ci stancheremo mai di ripetere che i Lions sono attivi in tutti i campi dove si rende necessaria la presenza di un aiuto, specialmente laddove le altre associazioni coprono un particolare aspetto i Lions si dedicano alla popolazione sia mondiale che del luogo in cui operano in maniera totale. Questo per il LC Parabiago Giuseppe Maggiolini è stato l'anno in cui si è privilegiata la prevenzione. Bisogna infatti sostenere la prevenzione per evitare la malattia che produce purtroppo anche pessimi effetti psicologici tanto nella sfera familiare, quanto in quella lavorativa che in quella sociale e soprattutto personale».

"Noi con voi contro il tumore al seno" entra nel vivo

A tal proposito, grazie alla collaborazione col Comune e con la farmacia comunale, l'idea della campagna lionistica suggerita dal Presidente Pravettoni «Noi con voi contro il tumore al seno» si è trasformata in realtà entrando ufficialmente nel vivo». Ed è tempo di tracciare un primo bilancio. Infatti «E' con orgoglio che possiamo dire di aver centrato un grande bisogno perché dopo l'annuncio in conferenza stampa le richieste sono piovute veramente in maniera esagerata». Sotto una pioggia battente, i Lions si sono messi a disposizione durante la prima giornata di visite dando informazioni alle molte persone che, passando per entrare nell'attiguo supermercato, si fermavano incuriosite di fronte al tavolo col guidoncino e con le locandine, così come era presente il perno del services, il dottor Giorgio Carnevali che ha trovato l'ambulatorio ben attrezzato ed ha apprezzato la presenza di una volontaria nelle vesti di infermiera. Un appello a tutte le donne: «faremo il possibile per dare spazio a tutte le richieste di visita sia che siate giovanissime trentenni che allegre ottantenni».

In corso di svolgimento anche il Salvadanaio

Nel frattempo è andata in porto una delle tante consegne della merce richiesta per sostenere le famiglie di Parabiago in difficoltà nell’ambito del «Salvadanaio».