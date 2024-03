Tulipani solidali per raccogliere fondi per aiutare don Canice Ekpo, le scuole e i bambini della Nigeria

Tulipani solidali a Rho per aiutare don Canice Ekpo, il suo ospedale, la sua scuola e i bambini della Nigeria

Un sacerdote conosciuto a Rho per l'esperienza fatta all'oratorio San Carlo

Don Canice Ekpo sacerdote nigeriano molto conosciuto a Rho in quanto per alcuni anni, quando era seminarista a Roma, ogni estate passava diverse settimane all’oratorio San Carlo ad aiutare don Marco Bove, l’ex coadiutore.

«Tulipani solidali e’ un evento che fa parte del progetto di Ica scuola di agricoltura per la valorizzazione estetica, ambientale e culturale di terreni agricoli disponibili a scopo benefico - afferma Gianni Donati - Il progetto si rivolge ai bambini e ai ragazzi delle scuole di Rho e dei comuni limitrofi al fine di apprendere e praticare assieme le principali tecniche di coltivazione agricole e creare dei momenti di contatto con l’ambiente.

Grazie alla vendita dei tulipani potranno essere aiutati circa 2mila bambini

Attualmente il campo disponibile per il progetto misura circa un ettaro ed è raggiungibile tramite una strada sterrata da via San Bernardo (alle spalle del Sempione ndr) e coltivato per circa il 30% con oleandri lungo il recinto e con una trentina di piante da frutto attualmente in fiore». Un terreno piantumato a scopo benefico.

«Abbiamo 9mila tulipani - spiega Gianni Donati - Ben 4.500 acquistati direttamente in Olanda. Tulipani che potranno essere raccolti dai visitatori. Il ricavo sarà interamente devoluto a Padre Canice per i circa 2000 bambini delle tre scuole da lui realizzate in Nigeria».

Il campo sarà aperto da oggi, sabato, fino al 16 aprile

Il campo potrà essere visitato da sabato, fino al 16 aprile, tutti i giorni della settimana, compresi sabato e domenica dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18.