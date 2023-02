Si guasta una tubatura e si allaga la rianimazione dell'Ospedale Fornaroli di Magenta.

Tubatura rotta, si allaga la rianimazione del Fornaroli di Magenta

Questo quanto si è verificato sul finire della passata settimana al nosocomio magentino. Al momento non è ancora chiaro quanto accaduto nel reparto dell'ospedale, sta di fatto che il personale si sarebbe accorto della presenza di acqua sul pavimento.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Nel giro di poco tempo, i pazienti ricoverati sarebbero stati così trasportati nelle vicina sala del post operatorio. In pochi istanti è stata fatta partire una segnalazione di emergenza con la chiamata al 112 che in poco tempo ha dirottato sul posto i Vigili del Fuoco che avrebbero provveduto ad aspirare l'acqua ed individuato la perdita in una giuntura dell'impianto idrosanitario.

Al momento, come detto, non è ancora chiaro il motivo della perdita anche se da una prima ricostruzione sembrerebbe che il guasto si sia verificato durante un'operazione di manutenzione.