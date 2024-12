Trovata una soluzione per la pista di pattinaggio: gli orari fino a Natale

Superata a Mesero l’empasse della pista di pattinaggio, che finalmente ora è aperta in alcuni orari resi noti dall’Amministrazione comunale, per ora solo fino a Natale. Salvo condizioni meteo avverse sarà quindi possibile pattinare, gratuitamente, sabato 21 dicembre dalle 15 alle 18 e dalle 21 alle 22.30, domenica 22 dicembre dalle 15 alle 18 e dalle 21 alle 22.30, martedì 24 dicembre dalle 21 alle 22.30.

Le difficoltà

Acquistata grazie a un bando regionale di 70mila euro, la pista di ghiaccio, dopo un’iniziale apertura da parte del Comitato genitori solo l’8 dicembre e poi di nuovo nel weekend del 14 e 15 dicembre, era rimasta chiusa tutti gli altri giorni a causa della mancanza di qualcuno che fosse disponibile a gestirla. L’Amministrazione lo aveva proposto alle associazioni, ma l’unico che si era fatto avanti era stato il Comitato genitori, che però alla fine si è tirato indietro, a seguito di alcuni cambiamenti e problematiche. Alcuni membri del Comitato, come singoli volontari, si sono comunque resi disponibili a dare supporto all’Amministrazione per poter tenere aperta la pista di pattinaggio almeno in alcune fasce orarie.

La cerimonia di consegna delle borse di studio

Nei prossimi giorni la città di Mesero vivrà anche altri appuntamenti. Lunedì 23 dicembre alle 11 in piazza Europa ci sarà la cerimonia di consegna delle borse di studio, che saranno assegnate agli studenti meritevoli per l'anno scolastico 2023-2024. Studenti licenziati dalla scuola media: Matteo Lombardi e Roberta Abba. Studenti frequentanti la scuola superiore: Elisa Novarina, Federico Oldani, Claudia Fusè, Sofia Longoni, Alice Garegnani, Elisa Nebuloni, Arianna Oldani, Elisa Franchino, M. Giulia Scerra. Studenti diplomati alla scuola superiore: Lucrezia Genoni e Anita Parini. Studenti che abbiano conseguito il diploma di laurea o laurea magistrale: Christian Garavaglia e Andrea Berra.

Le prossime iniziative natalizie

Oltre alle proiezioni luminose natalizie e alla pista di pattinaggio Mesero entrerà nel vivo delle festività nei prossimi giorni con altre iniziative. Lunedì 23 dicembre dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 18.30 Babbo Natale aspetta tutti i bambini per dei laboratori e nel pomeriggio per un’animazione. Martedì 24, vigilia di Natale, in piazza Europa alle 22 ci sarà il brindisi con l’Amministrazione, accompagnato dalle melodie degli zampognari.