Trovano un portafogli con 650 euro e lo restituiscono: lieto fine a Magnago

Trovano un portafogli con 650 euro e lo restituiscono: protagonista una famiglia residente a Magnago.

Una famiglia trova un portafogli per strada e lo restituisce al legittimo proprietario

Le persone perbene esistono ancora. La scorsa settimana una famiglia magnaghese ha trovato un portafogli per strada e ha fatto tutto il possibile per farlo riavere alla legittima proprietaria. Nel giro di qualche giorno l'oggetto, che conteneva ben 650 euro in contanti, è tornato, anche grazie alla preziosa collaborazione del Comando della Polizia locale, nelle mani di chi l'aveva smarrito.

La ricostruzione

Domenica 21 maggio Giuliana Piantanida, insieme al marito e al figlio, stava tornando a casa, in via Manin, quando, proprio all'inizio della strada, ha scorto un portafogli abbandonato in mezzo alla carreggiata. La famiglia lo ha raccolto e ha scoperto che al suo interno era contenuta una ingente somma di denaro, non esitando nemmeno per un secondo: bisognava restituire tutto al legittimo proprietario. Così, una volta a casa, ha cercato tra le varie tasche del portafogli, che però erano sprovviste di qualsivoglia documento. Niente carta d'identità o patente di guida, nessuna card o riferimento diretto. Solo una tesserina di un istituto di credito, con il riferimento della banca e un codice identificativo. Sarebbe stato molto facile «desistere» e accaparrarsi gli oltre seicento euro senza che nessuno se ne fosse accorto. Ma l'onestà ha avuto comunque il sopravvento e Giuliana, di concerto con la famiglia, ha deciso di recarsi dai vigili urbani per denunciare l'accaduto e consegnare l'oggetto.

«Ho pensato che 630 euro non avrebbero cambiato la vita a me, ma magari per chi li aveva persi sarebbe stato importante riaverli - spiega Giuliana - Non era giusto rimanessero in mio possesso e sono stata contenta che alla fine si sia riusciti a risalire alla proprietaria».

Il lavoro dei vigili

L'ufficio guidato dalla Comandante Paola Portaluppi, infatti, grazie alla tesserina bancaria, è riuscito a scoprire l'identità, una donna magnaghese, e a contattare chi aveva perso il portafogli.

«E' stato bello vedere il sorriso di Simona al momento della riconsegna – prosegue Giuliana – Sono contenta di averlo fatto, se mi fossi trovato dall'altra parte avrei sperato in un gesto simile. Confido sempre nella buona fede delle persone e mi fa piacere aiutare gli altri. Forse, visto che faccio l'infermiera, è qualcosa che mi viene naturale».

Il plauso del vicesindaco

Si è congratulato anche il vicesindaco Franco Piantanida: «E' un gesto d'altri tempi, spero che anche altri possano prendere esempio».