L'omaggio per il lavoro svolto con passione, abnegazione e senso di appartenenza si è tradotto in un viaggio di due giorni tra Ibiza e Formentera.

Trent'anni di lavoro insieme: dipendenti premiati con un viaggio a Ibiza

Lo sanno bene le dipendenti del centro estetico Romina Belloni - Beauty & Spa di Parabiago, protagoniste nei giorni scorsi dell'esperienza-premio alle Baleari. Un fine settimana da incorniciare che ha coinciso con i trent'anni di attività del negozio con sede in via Brisa. Hanno dunque scelto le spiagge incantevoli, il mare cristallino e la movida «made in Spagna» i titolari dell'attività, Romina e Matteo, per esprimere il loro ringraziamento da una parte e fissare nuovi obiettivi futuri dall'altra.

L'idea, racconta Matteo, è nata «come riconoscimento per l'impegno profuso dai membri del nostro staff». E l'occasione è stata quella dei trent'anni di attività che festeggeremo proprio quest'anno. Con la formula del viaggio, oltre ad aver espresso il nostro «grazie» sulla scia del forte spirito di abnegazione che accomuna tutte le nostre dipendenti, siamo stati in grado di accrescere il senso di affiatamento tra queste ultime. Un lavoro di team building che è stato sinonimo di fidelizzazione del nostro personale». Fidelizzare, aumentare l'armonia e la condivisione nel gruppo. È stato questo il mix vincente del fine settimana da sogno. Vissuto, tra le altre, anche da una dipendente il cui nome è accostato al negozio da una quindicina d'anni. Tutte, in generale, come racconta Matteo, unica figura maschile nonché colonna portante del centro estetico, «sono state trattate come principesse». Il tutto nell'arco di una due giorni ad alta intensità.

Due giorni di puro divertimento

Domenica mattina la partenza e l'arrivo sull'Isla Bonita. Subito dopo è partita la gita in barca a Formentera. Gita che è culminata con una cena indimenticabile tra buon cibo, champagne e tanta musica. E il programma è proseguito lunedì con il pranzo in spiaggia. È proprio il caso di dirlo: «il negozio ha fatto le valigie per un paio di giorni». Momenti ricchi di allegria e spensieratezza. Momenti che sono serviti anche a far emergere alcuni lati dei rispettivi caratteri che non si conoscevano. Al rientro, anche il feedback è andato oltre ogni più rosea aspettativa. Abbracci, sorrisi e dediche. Un po' di commozione. Segni, questi, che l'esperimento ha funzionato. I problemi quotidiani sono scivolati via, almeno per qualche giorno. Le paure personali sono state messe sul piatto e condivise. Sulla scia di questi importanti risultati, sono poi state espresse note di ringraziamento dalle destinatarie del viaggio ma anche da clienti e stimati imprenditori che gravitano attorno al centro di bellezza. «Ora che subentrano le ferie, sale il livello e aumentano gli obiettivi», ha aggiunto Matteo. Per questo «siamo propensi a continuare a condividere con loro i risultati ottenuti». Infatti «mantenere questo livello significa dare al cliente la percezione di un ambiente cordiale, con diversi anni di esperienza alle spalle e un team propenso a trovare sempre nuovi stimoli».