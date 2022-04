Trent'anni dalle stragi di Capaci e via D'Amelio ricordati insieme alle scuole

L'iniziativa

Alla giornata organizzata dal Comune di Rho parteciperanno i ragazzi delle scuole secondarie.

Il prossimo 6 maggio 2022 verrà ricordata a Rho la strage di Capaci e di via D'Amelio a trent'anni da quei tragici eventi in cui persero la vita Falcone e Borsellino.

Il ricordo delle persone uccise

In occasione del trentennale delle stragi di Capaci e di via D'Amelio, in cui vennero uccisi i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Rocco Dicillo, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Antonio Montinaro, Vito Schifani, e Claudio Traina, l'Assessore alla legalità Nicola Violante e la Presidente della Commissione temporanea Antimafia e legalità Clelia La Palomenta organizzano il 1° evento realizzato sul tema dell'antimafia in collaborazione con le scuole secondarie di 1° grado di Rho

Il programma della giornata

6 maggio 2022 ore 10,00

Villa Burba Corso Europa 291 - Rho

Presentazione di Clelia La Palomenta Presidente Commissione temporanea Antimafia e Legalità.

Intervento di

Monica Forte

Presidente della commissione regionale antimafia

Seguiranno testimonianze e video dei ragazzi partecipanti.

Saluti di

Andrea Orlandi, Sindaco di Rho

Nicola Violante, Assessore alla Legalità

Orari mostra

Villa Burba, Sala delle Colonne

venerdì, sabato e domenica

dalle 15,30 alle h 18,30, lunedì

e martedì dalle 9,00 alle h 13,00