Trenta minuti gratis per la sosta sulle strisce blu nel periodo natalizio per favorire lo shopping in città L’iniziativa, che nasce per favorire lo shopping nei negozi del centro cittadino, è entrata in vigore domenica e sarà in funzione fino al 6 gennaio compreso.

Facilitare i cittadini negli acquisti nei negozi di vicinato

«La proposta si ripete ogni anno per facilitare i rhodensi (e non solo) e per favorire gli acquisti nei negozi di vicinato, che restano il cuore del tessuto economico della città – spiegano l’assessore alla Mobilità Valentina Giro e il vicesindaco e assessore al Commercio Maria Rita Vergani – Confidiamo che tanti possano utilizzare la App e scoprire questa semplice opportunità che agevola nell’utilizzo dei parcheggi lungo tutto l’anno».

Per poter ottenere i minuti gratuiti occorre utilizzare la App MyGestopark

Per poter ottenere i minuti gratuiti occorre utilizzare la App MyGestopark. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.GestoPark.it o chiamare il call center 0719207000.