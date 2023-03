Trenta giorni di iniziative per festeggiare il "Mese della Resistenza"

Un mese di incontri a partire dal 25 marzo fino al 25 aprile, Festa della Liberazione: diversi gli appuntamenti in programma organizzati dal Comune di Pero e dalla sezione Anpi cittadina.

Comune e Anpi festeggiano il "Mese della resistenza"

Dal Comune di Pero e dalla sezione ANPI Pero “Onorina Brambilla”, un calendario di incontri e appuntamenti per arrivare al 25 aprile, Festa della liberazione dal nazifascismo.

Un cartellone ricco che prenderà il via sabato 25 marzo presso PuntoCerchiate, in via Matteotti 51, con una serata dedicata alla “Brigata Maiella”, per approfondire le gesta della formazione partigiana nata vicino al massiccio abruzzese. All’evento, per la cui realizzazione si ringrazia la numerosa rappresentanza abruzzese residente a Pero, prenderanno parte gli esponenti delle sezioni ANPI Aventino, Gessopalena e

Lanciano.

Il programma del “Mese della Resistenza” prosegue venerdì 31 marzo, presso il Centro Greppi di Pero, con la presentazione del libro “Vite Spezzate” di Paolo Mansolillo, un viaggio necessario nel lager di Auschwitz-Birkenau per non dimenticare il male. Le testimonianze dall'Olocausto verranno raccontate dall'autore e saranno accompagnate dalle fotografie tratte dal libro, raccolte in una mostra aperta al pubblico e visitabile nelle giornate di giovedì 30 e venerdì 31 marzo.

Il Centro Greppi ospiterà anche l'evento successivo, previsto per venerdì 14 aprile: una serata dedicata alle “Madri Costituenti”, iniziativa in collaborazione con l'associazione TerraLuna, che raccoglierà interventi e letture dedicate alle protagoniste che tennero a battesimo la Carta Costituzionale. A introdurre la serata sarà Debora Migliucci, storica e direttrice dell'Archivio del Lavoro della CGIL di

Milano.

Le dichiarazioni di sindaco e Anpi

Il sindaco Maria Rosa Belotti commenta:

“La nostra amministrazione da sempre afferma con convinzione il valore della legalità promuovendo la sensibilizzazione verso tutti i fondamenti della Costituzione. Per questo si sta concretamente sviluppando un percorso con le associazioni, le scuole e la cittadinanza, per riscoprire e riaffermare i valori e le libertà costituzionali, nella consapevolezza che solo così possiamo restituire alle nuove generazioni un futuro migliore”.

Il Presidente di ANPI Pero, Massimo Rana, dichiara: