Treni Milano-Mortara: ritardi e cancellazioni

Sulla Milano- Mortara ritardi e cancellazioni continue. "Si parla del raddoppio della linea ma in realtà non c’è alcun investimento", afferma Bussolati del PD.

Sulla Milano- Mortara ritardi e cancellazioni in questi giorni non si contano più. A lanciare l’allarme è il consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati che spiega:

“Si parla da tempo della necessità del raddoppio della linea e indubbiamente sarebbe utile ma in realtà le condizioni di viaggio dei 20 mila pendolari che la utilizzano ogni giorno continuano a essere insostenibili. E questo perché i treni sono vecchi, hanno in media 30 anni, e di conseguenza spesso guasti. Servono treni nuovi, funzionali e con più carrozze per le biciclette. “