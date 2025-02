Tre piazze sotto i ferri: "Prima la posa della fibra e poi, entro l'estate, la conclusione dei lavori"

Il Comune di Casorezzo riprende in mano il tema dei lavori delle piazze cittadine. L'obiettivo è quello di dare nuovo smalto ai luoghi più frequentati della comunità.

Il sindaco Rosella Giola ha fatto il punto sui lavori

Sono tre, in particolari, i luoghi individuati dal sindaco Rosella Giola e dalla sua squadra, che hanno deciso di mettere mano a Piazza Emanuele Filiberto, 25 aprile e Griga. Il primo cittadino ha fatto un giro di ricognizione e contattato gli addetti ai lavori per la ripresa delle lavorazioni che nel periodo invernale sono soggetti a una battuta d'arresto complessiva.

"I cantieri per le tre piazze erano rimasti congelati nel periodo pre natalizio - ha spiegato Giola . Adesso abbiamo ricontattato chi deve realizzare i lavori in modo da poter rimettere in moto la macchina. Al momento abbiamo la necessità di ottenere date certe circa lo stato di avanzamento dei lavori stessi, così da poter stimarne i termini per la chiusura. Tali piazze saranno poi asfaltate con un ultimo strato durante la stagione più calda".

In corso i servizi per portare la fibra in paese

Al momento, ha continuato Giola, "sono in corso i servizi di fibra, i tecnici stanno inserendo le prese della corrente".

Anche i lavori per la ciclabile sono entrati nel vivo

Tutto mentre sono entrati nel vivo i lavori per la ciclabile sulla circonvallazione per chi proviene da Parabiago. L'obiettivo, una volta terminate le lavorazioni, sarà quello di "far raggiungere il cimitero tramite proprio la mobilità dolce, così da poter poi collegarsi con il centro del paese".