Tre ore e due argenti a tiratori del poligono di tiro

La preparazione tecnica nell’uso delle armi non è una sciocchezza e i risultati degli iscritti al poligono di Rho sono evidenti anche a Varese dove per i rhodensi è arrivato il conferimento di cinque medaglie.

Gara Regionale Federale di Varese

Grandi prestazioni a Varese dei tiratori provenienti da Rho. Il Poligono di corso Europa conquista infatti tre medaglie d'oro e due d'argento. Si conclude con due primi posti e due secondi posti la prima Gara Regionale Federale per i quattro atleti che si sono cimentati nell’uso della Carabina ad aria compressa ad una distanza di tiro di 10 metri. Marco Terruzzi e Ivan Rech si sono piazzati rispettivamente primo e secondo nella gara nella sala esercitazioni allestita a grande evento del Tiro a Segno Nazionale di Varese. Si parla della "categoria A" che per i non addetti ai lavori non ha un grande significato mentre per chi si esercita in questo sport l'obiettivo raggiunto è un grande risultato. Sara Casiraghi che si esercita assiduamente come gli altri a Rho, è arrivata prima in "categoria A donne" mentre Sofia Polimeno si classifica seconda nella categoria giovani. Nella specialità Pistola aria compressa a 10 metri, si aggiunge al gruppo Federico Bognetti con un bellissimo primo posto nella medesima categoria giovanile.