Tre nuovi mezzi elettrici per la raccolta differenziata

Tre nuovi mezzi green, che vanno da aggiungersi ai sei presenti dall’estate 2022 nella flotta per Aemme ambiente sul territorio di Magenta.

Tre nuovi mezzi elettrici per Aemme ambiente

E’ proprio a fronte dei buoni risultati già ottenuti, che AEMME Linea Ambiente ha deciso d’investire nuovamente sulla mobilità sostenibile con l’acquisto di tre nuovi mezzi elettrici da adibire al servizio sul territorio di Magenta: i nuovi acquisti presentati questa mattina sulla piazza del municipio andranno, appunto, ad arricchire la flotta green della società del Gruppo AMGA che si occupa d’igiene ambientale, raccolta rifiuti e gestione delle piattaforme ecologiche.

Anche in questo caso si tratta di quadricicli dotati di vasca e alimentati elettricamente: scattanti e molto compatti, si muovono agilmente anche in strade strette.

Nessuna emissione e poco rumorosi

Rispetto ai veicoli a combustione interna (alimentati, cioè, a diesel, benzina o gas), questi mezzi circolano senza emissioni: sono, dunque, una risposta efficace per ridurre l’inquinamento atmosferico, oltre che acustico, dato che sono anche molto silenziosi, rispetto ai mezzi non elettrici.

"Il concetto di smart- city, che implica scelte orientate a migliorare la qualità della vita urbana degli abitanti, passa anche dalla eco- mobility, ossia da soluzioni green per il traffico urbano. Ebbene, questi mezzi silenziosi e a zero emissioni sono un esempio di sostenibilità>>, ha commentato il presidente, Pierluigi Arrara.

"Ai vantaggi ambientali si aggiungono, per l’azienda, anche quelli economici, se si considera che il costo di tali mezzi viene presto ammortizzato da alcuni fattori come la scarsa necessità di manutenzione, i minori costi (rispetto al carburante) per alimentarli, la possibilità di accedere agli ecoincentivi disponibili", ha rimarcato Vincenzo Ambrosio, Direttore Operations di AEMME Linea Ambiente.

Destinati agli operatori addetti allo spazzamento manuale di strade e piazze e allo svuotamento dei cestini, i tre nuovi mezzi saranno in servizio dalla prossima settimana.