Tre nuove postazioni di ricarica per le auto elettriche

In arrivo tre nuovi postazioni di ricarica di cui due a Inveruno e una a Furato a servizio dei cittadini con auto elettrica.

Il Comune di Inveruno ha deciso di mettere a disposizione di tutti coloro che hanno un auto elettrica delle nuove colonnine di ricarica. Le stazioni di ricarica Be Charge saranno due a Inveruno (piazza Don Rino Villa e parcheggio di via Marconi) e una a Furato (piazza Meda). Ognuna delle tre stazioni permette di ricaricare due auto contemporaneamente.

L’utente dovrà scaricare l’App Be Charge ed effettuare l’iscrizione. Questo gli consentirà di verificare la disponibilità di stazioni sul territorio e vedere se al momento sono disponibili, nonché di effettuare le prenotazioni per la ricarica. Agli utenti sarà possibile inoltre acquistare una tessera che permetterà di effettuare i pagamenti, acquistare abbonamenti e ricevere offerte secondo le proprie esigenze. Verrà anche loro fornito il riepilogo delle ricariche effettuate.

Be Charge offre un servizio di assistenza attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e non prevede nesssun costo di attivazione.

“La sostenibilità ambientale e l’aumento di automezzi elettrici è molto importante – spiega il

sindaco Sara Bettinelli – La collaborazione del nostro Comune con enti attivi in questo settore non

può che aiutare ed incentivare i cittadini. A seconda di quanto questo servizio verrà utilizzato

valuteremo in futuro la possibilità di estenderlo ulteriormente sul territorio comunale”.