Tre imprese al lavoro per un paese bello e sicuro

Tre imprese al lavoro per rendere il paese di Pogliano Milanese più bello ma soprattutto più sicuro. Sono proseguite durante l’estate e stanno andando avanti anche in questi giorni le opere per il rifacimento e la modifica di diverse zone del paese.

La rotonda sul Sempione sarà pronta entro la fine dell'anno

«La prima impresa - spiega il primo cittadino poglianese Carmine Lavanga - si sta occupando della realizzazione della nuova rotonda situata sul Sempione all’altezza di via Lainate. Opera che sarà realizzata da Anas e Città Metropolitana, proprietari della strada, che dovrebbe essere ultimata per la fine dell’anno. Rotonda che garantirà maggiore sicurezza agli automobilisti - prosegue il sindaco Lavanga».

Una volta ultima piazza Mercato sarà posizionato il monumento in ricordo delle vittime del Covid

La seconda opera che sta per essere portata a termine riguarda, invece, il rifacimento di piazza del Mercato.

«Nei giorni scorsi - spiega il primo cittadino - sono stati ultimati i lavori della parte che confina con la piattaforma ecologica, venerdì, oggi per chi legge, per la prima volta dopo i lavori saranno posizionate le bancarelle del mercato mentre la segnaletica orizzontale sarà fatta una volta terminati i lavori su tutta la piazza».

Lavori che riprenderanno nei prossimi giorni sull’altra metà della piazza, quella vicino alla casa dell’acqua.

«Durante i lavori in questa parte della piazza sarà posizionato anche il monumento che l’amministrazione comunale ha deciso di dedicare alle vittime del Covid - spiega il primo cittadino poglianese.»

Non solo rifacimento dei tappetini stradali ma anche una nuova piazza del Comune

La terza impresa che sta lavorando in paese si sta, invece, occupando del rifacimento di strade e marciapiedi. In questi giorni è stata chiuso nuovamente il tratto di via Monsignor Paleari, dalla chiesa all’incrocio con via Garibaldi e parte di via Garibaldi per sistemare i tombini, sono proseguite le opere in via Mazzini e in via Rosmini ed è terminata l’asfaltatura in via Brodolini.