Tre giorni di chiusura per l'alzaia del Naviglio

Avviso

Tre giorni di indagini richiederanno l'interdizione dell'alzaia

Chiude per tre giorni l'alzaia del Naviglio Grande.

Lavori

Il tratto di alzaia interessato è quello compreso fra i territori dei comuni di Abbiategrasso, Vermezzo con Zelo e Gaggiano. Chiuso per tre giorni da lunedì a mercoledì.

Alzaia chiusa

"Con ordinanza del Presidente del Consorzio n. 27 del 26 novembre 2021 è stata disposta la chiusura al transito ciclopedonale e motorizzato (ad eccezione dei mezzi consortili) del tratto di alzaia (dal Km 22+000 sino al Km 28+500) in sponda destra idraulica del Naviglio Grande nei Comuni di Abbiategrasso, Vermezzo con Zelo e Gaggiano, nel milanese, per il periodo ricompreso tra il 29 novembre e il 1 dicembre (dalle ore 8.00 sino alle ore 16.00) al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza di alcune indagini geognostiche richieste da ETVilloresi".