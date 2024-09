Nei giorni 6,7,8 settembre l'associazione Il Sole Nel Cuore ha organizzato come ogni anno il Campo di Protezione Civile "Anche noi.. volontari straordinariamente abili" presso l'oratorio Santa Teresa del

Bambin Gesu' a Legnano.

Tre giorni di campo di Protezione civile con "Il sole nel cuore"

Una mancanza importante quest'anno quella Di Valeria Vanossi, fondatrice e Presidente dell'Associazione Il Sole Nel Cuore. A pochi mesi dalla Sua scomparsa tutti i suoi associati hanno voluto comunque portare avanti ciò che Lei aveva creato riunendo i suoi ragazzi speciali in questi tre giorni per loro fondamentali.

Quest'anno le attività sono state ridotte, i ragazzi con un po' di malinconia si sono comunque divertiti e dati da fare in un iniziativa importante: la creazione di segnalibro per una coppia di novelli sposi,

Federica e Alessio, che convoleranno a nozze sabato 14 settembre.

Tutte le visite ricevute dai ragazzi

I ragazzi hanno ricevuto svariate sorprese: la visita dei ragazzi del Liceo Galileo Galilei di Legnano coordinati dalla Prof.ssa Antonella Mischis e dai SICS (Scuola Italiani Cani Salvataggio) di Milano.

Come consuetudine sabato sera si è svolta la cena dedicata ai sostenitori e amici dell'Associazione che hanno voluto, soprattutto in questo delicato momento, essere presenti per riaffermare ancora una

volta il loro supporto affinchè questa creatura di Valeria continui ad esistere. La serata si è conclusa con una foto ricordo di Valeria consegnata dal piccolo nipotino Mirko a tutti i presenti facendo così

commuovere tutti.

Infine, domenica mattina messa celebrata da Padre Renato e grigliata organizzata dalla Protezione Civile di Gorla Maggiore con la collaborazione e generosità del Salumificio LEVIsalumi di Cislago. Prossimo appuntamento previsto venerdi 20 settembre per la partenza del Campo di Protezione Civile presso la Polizia di Stato di Milano capeggiati dal nostro ormai amico Luigi Lettieri."