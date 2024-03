Tre giornate dedicate alla consapevolezza sull'autismo con Aut Out

Consapevolezza sull’autismo: tre iniziative del progetto Aut Out a Rho a partire dal 2 aprile.

Tre giornate dedicate alla consapevolezza sull'autismo con auto out

Il 2 aprile ricorre la Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone nello spettro autistico.

In occasione Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo da Aut Out, il progetto sviluppato da SER.CO.P. asc in coprogettazione con CoopeRho - Consorzio di cooperative sociali, Cooperativa Cura e Riabilitazione, Cooperativa Metafora e Polisportiva Oratorio San Carlo e finanziato da Regione Lombardia grazie a un bando per l’avvio di progetti biennali nell’ambito del “Fondo per l’Inclusione delle persone con disabilità”.

Gli appuntamenti in programma

Mercoledì 3 aprile, dalle 14 alle 15.30, un evento formativo al Rho Center organizzato da Cooperativa Metafora, rivolto ai dipendenti degli esercizi commerciali e ai clienti interessati.

Sabato 6 aprile, nel pomeriggio, sarà presente un banchetto informativo di Cooperativa Metafora nella galleria del Rho Center;

Lunedì 8 aprile ore 21, il Teatro Civico di Rho de Silva di piazza Jannacci accoglierà lo spettacolo teatrale IL RAGAZZO INTER-GALATTICO.

Ingresso libero su prenotazione